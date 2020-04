#iorestoacasa - TMW consiglia: "Dallo Scudetto ad Auschwitz", la storia di Arpad Weisz

Arpad Weisz è uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano nel primo dopoguerra, ma di lui, ebreo-ungherese arrivato nello Stivale nel 1924 (ad Alessandria, precisamente), si erano perse colpevolmente le tracce per oltre 50 anni. Ci ha pensato Matteo Marani, con una monumentale opera di ricerca, a resuscitarlo e a far luce su una delle tante pagine nere legate alla vergogna nazi-fascista, che travolse anche il mondo dello sport. "Dallo scudetto ad Auschwitz" è il titolo del suo libro, che ripercorre l'incredibile storia dell'uomo nato a Solt nel 1896: prima i trionfi sulle panchine dell'Ambrosiana Inter e del Bologna che tremare il mondo fa, poi la fuga disperata a causa della promulgazione delle leggi razziali, tra Parigi e Dordrecht. Infine la deportazione - insieme a tutta la famiglia - nei campi di concentramento, il 2 ottobre 1942. Elena, Roberto e Clara furono subito destinati alle camera a gas, Arpad morì il 31 gennaio 1944. Difficile restare insensibili, impossibile non lasciarsi trasportare. Un libro indispensabile per conservare la Memoria.