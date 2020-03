#iorestoacasa - TMW consiglia: Germania Ovest-Olanda, il Calcio Totale in 60 secondi

Sessanta secondi di Calcio Totale all'ennesima potenza. Sessanta secondi in cui è racchiusa una filosofia calcistica di una squadra arrivata per due volte a un passo dal Paradiso. Il primo minuto della finale Mondiale del 1974, disputata tra Germania Ovest e Olanda, è l'emblema di quello che ha rappresentato, in quegli anni, la macchina perfetta ideata da Rinus Michels e guidata in campo da Johann Cruijff. Una vera e propria rivoluzione concettuale del gioco: dinamismo, movimenti senza palla, libertà di azione e di pensiero. Concetti e meccanismi copiati, perfezionati o adattati, nei decenni seguenti, da altri grandi interpreti dello sport più amato.

C'è tutto, in questo video. Dal fischio d'inizio al momento in cui il Profeta viene steso in area, le idee prendono forma e diventano una variabile impazzita, che la difesa tedesca non riesce a contrastare. Cruijff tocca il primo pallone nella propria metà campo, nella posizione di regista arretrato, e libera un difensore; per un momento scompare dai radar, poi lo ritroviamo nel cerchio centrale, mentre i compagni non danno alcun punto di riferimento agli avversari. Controllo, finta a disorientare il marcatore, accelerazione e ingresso in area. Neeskens porterà in vantaggio gli Oranje trasformando il rigore, i tedeschi rimonteranno grazie alle reti di Breitner e Muller e porteranno a casa la Coppa del Mondo. Alla storia, però, passerà la meravigliosa Arancia Meccanica.