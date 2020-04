#iorestoacasa - TMW consiglia: i 16 gol di Cristiana Girelli. Per festeggiare il suo compleanno

vedi letture

In occasione del 30° compleanno di Cristiana Girelli, numero 10 della Juventus Women e dell'Italia femminile, riviviamo i 16 gol, in altrettante gare, messe a segno dall'attaccante bresciana in campionato. Dall'incornata alla prima giornata contro l'Empoli Ladies alla rete, ancora di testa, contro l'Hellas Verona Women nell'ultima giornata giocata. Un modo per festeggiare una delle più forti calciatrici contemporanee, prototipo dell'attaccante moderno capace di ricoprire più ruoli senza perdere d'efficacia negli ultimi venti metri sia come assist-woman sia come realizzatrice.

QUI il video