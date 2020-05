#iorestoacasa - TMW consiglia: "La solitudine dell'ala destra", le poesie di Fernando Acitelli

Se mi chiedessero "Qual è il ruolo più bello del calcio?", non avrei dubbi nel rispondere: l'ala. Non una qualsiasi, ma quel giocatore che dribbla tutti, un po' genio un po' matto, e che indossa il numero sette. C'è qualcosa di estremamente affascinante nelle ali, che oggi hanno quasi perso la loro essenza, la loro unicità. Un tempo erano coloro che rompevano gli schemi e le regole, soli contro tutti nella concezione del calcio e della vita.

A tutti ii calciatori che hanno dato libero sfogo all'estro e alla fantasia, Fernando Acitelli ha dedicato un libro. Un unicum nella storia della letteratura sportiva, perché non si tratta del solito testo in prosa, ma di una raccolta "cronologica" di poesie (ben 185), intitolata "La solitudine dell'ala destra". Grandi talenti, straordinari interpreti di un modo di giocare che è anche uno stile di vita. Non tutti numeri 7 e non tutti ali, in realtà, ma ugualmente capaci di far sognare intere generazioni. Tra questi ci sono campioni passati alla storia, fortunati o meno, oppure soltanto "sommersi salvati", eroi per un brevissimo istante.