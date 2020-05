#iorestoacasa - TMW consiglia: "Pelè", il biopic sulla nascita del mito di O Rey

Quello che è considerato il più grande calciatore di ogni tempo non poteva non vedersi dedicare un film. E così nel 2016 esce nelle sale “Pelè”, un biopic che narra la carriera dell'attaccante brasiliano fino alla vittoria della sua prima Coppa del Mondo, sua e del Brasile, in Svezia nel 1958 quando ad appena 17 anni O Rey andò a segno sei volte con una doppietta nella finalissima contro i padroni di casa finita 5-2 per i verdeoro.

Si parte dall'infanzia di Edson Arantes do Nascimento della favelas di Bauru dove viene soprannominato Dico e dal traumatico evento ribattezzato Maracanazo che spinse il padre, ex giocatore, a proibire al giovane erede di giocare a pallone dopo la delusione della sconfitta del Brasile nella finale della Coppa del Mondo contro l'Uruguay. Il futuro Pelè però non rinuncia al proprio sogno e dopo aver incontrato il giovane José Altafini, con cui nascerà subito una forte rivalità, decide di disubbidire al padre iscrivendosi a un torneo giovanile dove viene scoperto da un osservatore del Santos dove arriverà dopo un nuovo allontanamento dal calcio. Con il glorioso club inizia la storia che conosciamo. Pelè, nonostante venga soffocato da un tecnico che guarda molto al gioco europeo e quasi disprezza quello brasiliano (lo stile Ginga), riesce a mostrate tutto il proprio valore conquistando la Nazionale dove ritrova Altafini che gli affibbia il soprannome che lo renderà immortale. Il film si chiude con la vittoria della Coppa del Mondo che vede il giovanissimo Pelè protagonista anche della rivincita dello stile brasiliano – accusato di aver fatto perdere i Mondiali precedenti – sullo stile europeo.