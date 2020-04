#iorestoacasa - TMW consiglia: Steve McManaman, le giocate di un talento quasi sprecato

Restiamo in tema Liverpool, ma spostiamoci qualche anno più avanti rispetto alle straordinarie imprese compiute da Bill Shankly e dal suo successore Bob Paisley. Alla fine degli anni '80, un ragazzino dalla chioma bionda e sbarazzina vede sfumare un contratto annuale offertogli dalla sua squadra del cuore, l'Everton. Il motivo? Il papà aveva già firmato un accordo con il club rivale, che aveva proposto uno schoolboy contract della durata di due anni. Comincia così la carriera calcistica di Steve McManaman e la sua storia d'amore - finita non nel migliore dei modi - con il Liverpool.