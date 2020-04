#iorestoacasa - TMW consiglia: "Ultrà. Le sottoculture giovanili negli stadi d'Europa"

Un libro fondamentale per capire cosa c'è dietro il movimento ultrà. Come si è sviluppato partendo dall'Inghilterra e arrivando fino a noi. Un libro che smonta i tanti luoghi comuni, spesso e volentieri cavalcati alla stampa, che vogliono gli appartenenti a questo teppisti, alcolizzati, violenti. In “Ultrà” il sociologo Valerio Marchi, fra i massimi conoscitori delle controculture giovanili, risponde a tante domande sul movimento ultrà – che ha vissuto da dentro – senza stucchevole retorica, con stile imparziale e obiettivo.

Il libro è suddiviso in tre marco-aree: la nascita e lo sviluppo delle controculture giovanili in Inghilterra partendo dai Victorian e passando a Teddy Boys, Mods e Skin che dalla strade si sono trasferite sugli spalti monopolizzando a lungo le gradinate e gli stadi anglosassoni e usando il calcio come veicolo della propria rabbia sociale; la nascita e l'evoluzione del movimento in Italia, un movimento conflittuale, influenzato dai movimenti politici, che da oltre 50 anni esiste e resiste nelle curve nonostante i tanti tentativi di metterlo fuori gioco; infine le conclusioni e riflessioni sui due modelli predominanti (quello inglese e quello italiano). Il tutto senza dimenticare l'attenzione che Marchi riserva alle politiche securitarie, dalle ricette tatcheriane fino al DASPO nostrano che hanno fatto degli stadi un vero e proprio laboratorio di repressione sociale.