#iorestoacasa - TMW consiglia: "Ultrà. Psicologia del tifoso violento" di Alessandro Salvini

Un libro che mette a nudo il tifoso ultrà, senza preconcetti, dal punto di vista psicologico. Cosa spinge una moltitudine di uomini e donne a uscire per qualche ora dai limiti? A identificarsi con un gruppo agguerrito e coeso? A trovare un significato alla domanda delle domande, ovvero “Chi sono io?”. Questo è il saggio Ultrà di Alessandro Salvini.

L'autore, che ha a lungo insegnato psicologia clinica presso l'università di Padova, per scrivere questo libro si è mescolato agli ultrà, li ha seguiti nelle curve in casa e trasferta, ci ha parlato senza preconcetti per capire a fondo la psicologia che li guida e li spinge ad avere determinati comportamenti tracciandone un profilo molto diverso da quello che spesso viene percepito all'esterno. Salvini scopre che gli ultrà, i tifosi violenti, sono permeati di passioni e di regole, desideri d'evasione dalla vita di tutti i giorni e voglia di dare ed essere spettacolo, uomini e donne con uno spiccato senso dell'onore e del gruppo. Vengono raccontati i riti da stadio, il bisogno d'identità, la ricerca della sfida, dell'eccitazione e del divertimento che solo talvolta sfociano in azioni violente (molto meno di quanto i mass media vogliano far credere). Un libro per scavare a fondo della mente degli ultrà e capirla al di là di ogni pregiudizio.