Al quarantacinquesimo è avanti l'Italia. Il gol, siglato al sette minuto, è di Nicolò Barella. Partita che l'Italia ha comunque addormentato, nonostate una Finlandia che non spreca il pallone e prova a giocare. Rigore non concesso, sul finire di frazione, a Bernardeschi: Vaisanen lo aggancia nettamente, ma l'innaturalità della caduta trae in inganno l'arbitro che non indica il dischetto. Italia uno, Finlandia zero al 45'.