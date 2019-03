© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista della Nazionale, Nicolò Barella, ha parlato in conferenza stampa di come poter migliorare il proprio stile di gioco, fra gol e gialli. "Aiutare la squadra con i gol è qualcosa che mi manca, l'anno scorso ne ho fatti 7, quest'anno 1, devo migliorare in quello. Forse prendo troppe ammonizioni, ho l'etichetta del cattivo e non me la sento. Alle volte portano a fare giocate e dei falli che potrei evitare".