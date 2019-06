© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Torino e dell'Italia Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro la Bosnia: "E' stato un segmento di partita importante perchè ci ha permesso di portare a casa i tre punti. Sono contento di aver dato il mio contributo. Non era una partita facile e si è visto dall'inizio. Loro correvano tanto e ceravamo di imporre il loro gioco. Noi siamo stati bravi a portare a casa la partita".

Rimasto male per l'esclusione?

"Il mister è stato bravo a far capire che può succedere qualsiasi cosa. Non ci sono rimasto male perchè, quando sarei stato chiamato a giocare, sapevo quello che dovevo fare".

Ti senti il centravanti titolare di questa Nazionale?

"Questi sono i risultati: i gol e i risultati determinano questo. Io farò il massimo perchè se sono qui in Nazionale vuol dire che un valore ce l'ho. Devo allenarmi e fare quello che mi dice il mister poi se sarò l'attaccante sarà bellissimo".