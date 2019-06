© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida vinta contro la Bosnia, l’attaccante dell’Italia Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Grande sacrificio ma una grande prestazione da parte di tutti con un grandissimo gioco. Siamo contenti perché, nonostante lo svantaggio, non abbiamo smesso con il nostro gioco. Così si vincono le partite”.

Meglio il secondo tempo?

“E’ una nazionale forte. Nel secondo tempo abbiamo tenuto più le distanze ma anche nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita”.

Ti manca il gol in Nazionale?

“No. Io lavoro sempre per far bene. Poi se arrivano i gol bene. E’ un obiettivo e sto lavorando anche per questo”.

Chi sarà il prossimo allenatore della Juve?

“Non lo so (ride ndr)”.