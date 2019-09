Italia, Bonucci: "Chiellini ci mancherà. Razzismo piaga da debellare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa di vigilia per Leonardo Bonucci che in vista della gara di domani contro l'Armenia, ha parlato dei temi di attualità sia della Nazionale che della Serie A.

Quanto mancherà Chiellini?

"Innanzitutto facciamo un grosso in bocca al lupo a Giorgio, l'ho visto carico. Ci mancherà la sua esperienza, la sua leadership e il suo carisma. Lo aspettiamo a braccia aperte quando avrà superato l'infortunio".

Una domanda sul razzismo: è una situazione delicata?

"Sì, sicuramente. Ci sono però i mezzi per prendere i colpevoli e non è giusto generalizzare. Non devono più entrare negli stadi, il razzismo è una piaga che deve essere debellata".

La Nazionale è la sua isola felice visto quello che è successo alla Juve con Emre Can?

"Sono felice di essere qui in Nazionale, ci aspettano due partite importanti. Non so cosa sia successo con Emre Can, la comunicazione è fondamentale in questi casi. Adesso però penso solo a vincere le gare che ci avvicinerebbero a Euro 2020".

Ha già giocato contro l'Armenia nel 2012 e nel 2013. Che ricordi ha?

"Sono state due partite difficili, all'andata vincemmo all'ultimo con Osvaldo e De Rossi. Quella al ritorno ha anche compromesso il nostro cammino per i Mondiali, visto che con il 2-2 di Napoli abbiamo perso il ruolo di tresta di Serie. Non sarà facile giocare contro l'Armenia ma siamo qui per portare a casa i tre punti".