© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore della Nazionale italiana Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro la Bosnia: “Il primo tempo non riuscivamo nella fase di pressione a chiudere gli spazi e arrivavamo in ritardo. Questo ha permesso di arrivare davanti alla porta. Ci sta però, abbiamo recuperato una partita contro una Bosnia che dirà la sua in questo percorso verso l’Europeo e si qualificherà”.

Vi sentite con un piede e mezzo all’Europeo?

“Sapevamo che sarebbe stata una vittoria per mettere in discesa all’Europeo ma ci sentiremo qualificati quando c’è la matematica”.