Italia, Caputo: "Io attaccante di provincia? Non mi infastidisce, non rinnego il mio percorso"

L'attaccante del Sassuolo e della Nazionale, Francesco 'Ciccio' Caputo, ha parlato così dal ritiro di Coverciano: "Sono davvero felice di questa convocazione, ringrazio il Sassuolo e mister De Zerbi. Per me questa è una grande emozione, non ho mai mollato".

Come si sente a essere definito un "attaccante di provincia"?

"Non mi infastidisce questa etichetta, me la porto dietro da tanto tempo e non rinnego nulla. Sono contento del percorso che ho fatto e ora mi godo con tanta voglia questa opportunità. Sono il ragazzo più felice al mondo".

Cosa rappresenta per lei essere qui?

"Dopo tanti anni di sacrifici, questo è un sogno che si avvera. Ho sempre seguito la Nazionale, l'ho sempre tifata ed essere qui sicuramente è diverso, la vedi da un'altra prospettiva perché lotti per i colori della tua nazione".