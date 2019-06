Italia, Chiesa: "Della Valle? Hanno dato molto a Firenze"

© foto di Federico De Luca

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano, commentando l'affare Della Valle-Commisso. "Sto seguendo le notizie che arrivano da Milano, ma non so niente. Hanno dato molto a Firenze, sono scelte loro, lo faranno per il proprio bene. Comunicato ufficiale su di me? Non ho visto niente".