© foto di Giacomo Morini

"Chiesa si è fermato. Mancini non è il solo a trattenere il fiato". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Del tridentino leggero, manifesto della rivoluzione manciniana, rischia di rimanere soltanto Bernardeschi. L’infortunato Insigne è fuori dall’elenco dei convocati e tra oggi e domani mattina potrebbe tornare a casa anche Federico Chiesa, che nel nuovo corso azzurro sino adesso non ha saltato una partita, nove su nove, anche se non tutte da titolare. Tra gli azzurri è quello con la valutazione più alta (80 milioni) e la sua estate, condizionata dal mercato, non sarà semplice. Ma rischia di non esserlo neppure la primavera. Chiesa non si allena da due giorni e Biraghi, suo compagno nella Fiorentina e in azzurro, ha spiegato perché: "Ha un dolore al pube". Insomma, il sospetto di pubalgia tiene in ansia anche Pioli e Di Biagio.