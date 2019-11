© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria sul campo della Bosnia, il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Sento sempre la fiducia della squadra e del mister. Abbiamo fatto un'ottima partita. Sapevamo che non era facile. Siamo stati molto bravi".

Quanto Mancini disse che voleva vincere tutte le partite ci avete creduto.

"Ci abbiamo creduto perchè sappiamo che siamo un grande gruppo e possiamo vincerle tutte".

Rigenerati chi fa meno bene in campionato come Insigne?

"Merito del gruppo che ha voglia di vincere. Poi è normale che in campionato le cose non vadano bene, come a noi. Dobbiamo essere bravi a rialzarci e a fare bene".

Vincerle anche all’Europeo?

"Certo. Siamo una grande squadra e siamo consapevoli possiamo giocarcela con tutti. Guadiamo gara dopo gara e poi si vedrà".