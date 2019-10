Italia, G. Mancini: "Qui imparo e sfrutto chance, gioco dove vuole il ct"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluca Mancini, difensore dell'Italia, dopo la sfida contro il Liechtenstein è intervenuto al microfono di Rai Sport: Quando il mister ci chiama in causa dobbiamo farci trovare pronti. Io sono giovane, cerco di imparare dai miei compagni più esperti. Chance per l'Europeo? Dipendono da molte cose. Devo fare bene con la Roma per meritarmi la Nazionale e fare bene qui sfruttando queste chance. All'inizio faticavo un pochino a Roma perché il gioco di Gasperini era diverso, c'era una linea difensiva a tre, ma sono giovane e cerco di migliorare in tutti gli aspetti per diventare esperto anch'io. Io non ho problemi a giocare ovunque mi metta il mister. Per due anni ho fatto il terzo centrale sulla destra, ora gioco al centro, vediamo".