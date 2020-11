Italia, Immobile esulta al gol di Belotti: "Grande amico mio"

vedi letture

Sono arrivati anche i complimenti di Ciro Immobile, assente in Nazionale per la positività al Covid-19, per Andrea Belotti dopo la rete dell'attaccante che ha sbloccato la sfida tra Italia e Bosnia in Nations League, con il centravanti della Lazio che in una storia Instagram ha commentato: "Grande amico mio!".