© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dovrebbe essere Sandro Tonali il possibile sostituto di Stefano Sensi in Nazionale. Secondo quanto riporta Firenzeviola.it, non dovrebbe toccare a Gaetano Castrovilli della Fiorentina: il ct Roberto Mancini dovrebbe far così salire Tonali del Brescia dall'Under 21 di Paolo Nicolato in caso di forfait del nerazzurro.