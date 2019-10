Italia, la probabile formazione anti-Grecia. Un solo dubbio, Immobile in

Fonte: Dall'inviato all'Olimpico, Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Abbiamo un solo dubbio, Barella o Bernardeschi". Parola di Roberto Mancini, la formazione anti-Grecia è già praticamente fatta. E probabilmente sarà quella provata in settimana, senza grosse differenze. A centrocampo, appunto, c'è la scelta fra una formazione più offensiva - inserendo Bernardeschi come mezz'ala - oppure puntare sul centrocampo di sempre, con Jorginho e Verratti intoccabili più Barella a fare da incursore.

DIFESA OK - Ci sono assenze importanti, come Chiellini, Florenzi ed Emerson. Così la retroguardia punterà su Danilo D'Ambrosio, buon inizio di campionato con l'Inter, e Leonardo Spinazzola che, a sinistra, potrà essere più offensivo grazie alla presenza dell'altro terzino. Centralmente non ci sarà Romagnoli, bensì Acerbi, come visto a Tampere, in Finlandia.

IMMOBILE PIÙ DI BELOTTI - Sulle fasce i titolari saranno i soliti, cioè Lorenzo Insigne e Federico Chiesa, mentre il centravanti cambierà nuovamente. Non Andrea Belotti, come visto in Finlandia, bensì Ciro Immobile, per sfruttare l'Olimpico e gli ampi spazi che la Grecia potrebbe concedere. Sarà una prova del fuoco, anche in vista dei 23 per giugno, prove generali di un europeo itinerante che inizierà proprio a Roma e che durerà un mese.

Italia (4-3-3) Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Bernardeschi, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.