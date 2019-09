© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini e la Nazionale italiana ripartono dalla certezza 4-3-3 in vista del doppio incontro di qualificazioni ai prossimi Europei contro Armenia e Finlandia. In porta andrà Donnarumma, nettamente favorito su Sirigu; in difesa Florenzi ed Emerson Palmieri sulle fasce, con Romagnoli che sostituirà Chiellini al fianco di Bonucci. A centrocampo nessun dubbio con Jorginho in cabina di regia e Barella e Verratti come interni. Infine in attacco, l'unico dubbio riguarda Bernardeschi, che si giocherà il posto fino all'ultimo con El Shaarawy. Insieme a uno dei due, agiranno Chiesa e Belotti, vittorioso nel ballottaggio con Immobile.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi.