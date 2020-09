Italia, Mancini: "Belotti-Immobile due certezze, Caputo merita questa convocazione"

Il CT azzurro Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell'attacco della Nazionale: "Belotti e Immobile sono due certezze per noi, ma le porte della Nazionale sono aperte per tutti, anche per chi adesso non c'è. Il gruppo è per lo più formato, non ci discosteremo troppo in vista degli Europei, ma qualcuno potrebbe rientrare e li valuteremo in questi mesi. Manca un anno, non è detto che chi è fuori non possa rientrare nel gruppo. Abbiamo con noi Caputo che ha fatto benissimo e spero possa rimanere, si meritava questa convocazione. Siamo contenti dei giocatori che abbiamo, se abbiamo vinto 11 partite di seguito vuol dire che loro hanno fatto bene".