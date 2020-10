Italia, Mancini: "Caputo titolare all'Europeo? Dipende da lui, se continua così..."

vedi letture

A margine dell'ampia vittoria in amichevole sulla Moldavia, il c.t. dell'Italia Roberto Mancini ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: "Ho visto tante cose interessanti. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo quarto d'ora, ma penso fosse abbastanza normale, perché abbiamo cambiato tanti giocatori. La mentalità è quella giusta, anche cambiando tanti giocatori, e questo è un segnale positivo. Berardi ha fatto benissimo: nel primo tempo ha giocato molti palloni, ha giocato molto bene come Locatelli e Caputo. Lui titolare all'Europeo? Dipenderà da lui, anche stasera si è mosso bene. I gol li fa, anche se ne abbiamo altri tre che sono molto bravi. Poi dipenderà da lui: se continuerà così... È chiaro che speriamo di avere tanti giocatori bravi nel momento delle convocazioni. I tifosi allo stadio? Bisogna essere ottimisti nella vita, sempre. Credo che in questo momento dobbiamo esserlo tutti, altrimenti non si vive più".