Italia, Mancini: "Chiesa? Mi aspetto tanto da lui, ma non solo"

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Armenia: “Chiesa? Lui giocherà, è uno di quelli sicuri. Mi aspetto una grande prova, non solo da lui ma da chi non ha giocato venerdì. Di meritare di essere qui. La prestazione non è singola, ma corale e con la squadra. Ci saranno 3-4 che avranno una motivazione in più".

