Italia, Mancini: "Ci mancano i gol degli attaccanti, ma arriveranno"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Bosnia (domani a Torino per le qualificazioni a Euro 2020), il ct dell'Italia Roberto Mancini ha detto la sua anche sull'attacco degli azzurri: "Segniamo con tanti giocatori diversi? Ci mancano quelli degli attaccanti, ma credo arriveranno. È una cosa anormale".

Sul centravanti che manca. "A me serve che la squadra giochi bene, esprima cose buone. Penso che in una squadra i gol dell'attaccante diventano decisivi nelle gare importanti. Ci vogliono anche quelli, ma il lavoro che stanno facendo tutti, per dire che Belotti ad Atene ha fatto bene con l'assist, più altri due nel secondo tempo. Alla lunga arriveranno".

