Italia, Mancini e i convocati per gli Europei: "Dura scegliere. Chi ha fatto le qualificazioni è in vantaggio"

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato dell'infortunio di Giorgio Chiellini e dei convocati in vista degli Europei:

Sul nuovo stop di Chiellini

"Mi spiace per l'infortunio di Giorgio che per noi è un uomo e giocatore importante. Avrà la possibilità comunque di recuperare".

20/23 della squadra da portare agli Europei erano già in testa, quando il torneo era previsto nell'estate 2020. Ora le cose sono cambiate?

"Si sono inseriti tanti giocatori. Quelli che si sono qualificati agli Europei sono avvantaggiati ma mancano diversi mesi e tutti devono poter ambire alla lista dei 23. Non sarà semplice compilare la lista per quello che hanno fatto".