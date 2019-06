La Nazionale italiana ribalta la gara contro la Bosnia grazie a Lorenzo Insigne e Marco Verratti. Il ct Roberto Mancini, in conferenza, ha parlato dell'attaccante del Napoli e del centrocampista del PSG.

Su Insigne. "Tutti quanti sono giocatori bravi, con delle qualità tecniche. È come il momento dell'Italia prima del Mondiale. Passano i giocatori, passano i momenti difficili, trovano il gol e iniziano a giocare bene. È solo questione di tempo, così è stato per lui e per gli altri".

Su Verratti. "È un grandissimo giocatore. Anche se non di statura".