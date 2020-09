Italia, Mancini non ha dubbi: "Zaniolo sarà pronto per gli Europei"

Nicolò Zaniolo tornerà forte come prima, in tempo per l’Europeo slittato nel 2021. Lo ribadisce direttamente il ct dell'Italia, Roberto Mancini, a margine della Festa della Rivoluzione a Pescara: "Speriamo che possa recuperare in fretta: è un ragazzo giovane e sarà pronto per l’Europeo", le parole riportate da gazzetta.it.