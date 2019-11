© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"È un record che fa piacere, durava dal 1938". Da Venezia, il ct Roberto Mancini commenta la decima vittoria consecutiva ottenuta alla guida dell'Italia dopo il 3-0 alla Bosnia: "I ragazzi sono stati bravi, ora pensiamo a giugno".

Il gruppo per l'Europeo è formato?

"Non penso a nuovi innesti. I tempi sono stretti, è difficile possa accadere. E poi la scadenza di giugno è molto vicina, troppo per poter fare esperimenti".

Balotelli?

"Come tutti, Mario sa benissimo che se lo meriterà potrà tornare a giocare in Nazionale".