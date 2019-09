© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ha già preannunciato Roberto Mancini in un'intervista qualche tempo fa: la Nazionale sta osservando anche Giovanni Di Lorenzo. E, come riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, alle parole sono seguite i fatti: sabato al San Paolo uno scout dell'Italia ha visionato dal vivo l'ex Empoli, autore di un'altra ottima prestazione e dell'assist per l'1-0 di Mertens. Mancini lo tiene d'occhio, ben presto potrebbe arrivare la chiamata.