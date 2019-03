© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I gemelli del gol potrebbero non ricongiungersi in Nazionale. Il ct Roberto Mancini, che in azzurro ha richiamato tanti suoi compagni degli anni della Sampdoria (Lombardo, Evani, Nuciari, Salsano), aspetta il sì di Gianluca Vialli al ruolo di capo delegazione dell'Italia. Un ok che però potrebbe non arrivare: impegnato nella trattativa per l'acquisizione della Sampdoria come frontman della cordata guidata dal fondo d'investimento York, l'ex bomber pare orientato a respingere l'offerta della FIGC.