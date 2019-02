© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: "Vincere Europeo e Mondiale? La doppietta non l'abbiamo mai fatta e il Mondiale fallito è il passato. Il trauma è superato. Non bisogna scordarlo perché serva da monito, ma abbiamo il dovere di pensare in grande. L'Argentina con Messi non ha vinto neanche la Coppa America e le altre Messi non ce l'hanno, quindi perché non possiamo pensare di vincere l'Europeo? Abbiamo già riacceso un po' di passione intorno alla Nazionale e giocare le prime due partite in casa ci può dare un bello slancio".