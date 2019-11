Italia, Orsolini: "Mancini mi ha dato consigli preziosi, li ho sfruttati bene"

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Riccardo Orsolini commenta il successo per 9 a 1 raccolto ieri dall'Italia a Palermo contro l'Armenia, in cui è arrivato l'esordio e il gol: "Una serata perfetta, dall’esordio al gol, al rigore procurato e all’assist a Chiesa, una serata magica: meglio di così non potevo sperare. Sono entrato molto determinato e consapevole, volevo fare bene, il ct mi ha dato dei consigli preziosi in settimana e li ho sfruttati bene, spero di continuare così".