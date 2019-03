© foto di Federico Gaetano

Massima disponibilità per poter costruire la migliore Under 21 possibile. Il ct Roberto Mancini ha dato disponibilità a Luigi Di Biagio a portare con sé per l'Europeo che si giocherà in casa questa estate Federico Chiesa, Nicolò Barella e Lorenzo Pellegrini, calciatori già da tempo nel giro della Nazionale maggiore che però hanno l'età per partecipare questa estate alla kermesse continentale.

Nel gruppo di Di Biagio ci saranno anche i calciatori recentemente promossi da Mancini, quindi Moise Kean, Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo.