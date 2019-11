© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stasera l'Italia sfida l'Armenia per fare trenta punti sui trenta disponibili. Battuto il record di Pozzo con 10 vittorie di fila, 9 nel girone e 1 in amichevole con gli USA, oggi Roberto Mancini ha un'occasione importante. Il Corriere dello Sport racconta che quella di Palermo sarà una notte di esami, ballano pochi posti per la lista completa dell'Europeo. Immobile dovrà rispondere a Belotti per la maglia numero 9, Mancini aspetta risposte da Romagnoli: ha perso gerarchie, adesso rischia di scendere dal carro scavalcato da Acerbi e anche Chiesa deve dimostrare di saper invertire la rotta.