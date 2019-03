Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonio Vitiello

Anche stasera, allo stadio Tardini per la sfida fra Italia e Liechtenstein, ci sarà il tutto esaurito. Proprio come successo per la gara contro la Finlandia della Dacia Arena, sold out per l'occasione, l'Italia di Mancini potrà contare su una grande cornice di pubblico: nelle ultime ore infatti sono andati esauriti anche gli ultimi biglietti rimasti in vendita e sugli spalti saranno presenti oltre 20mila spettatori, per un incasso totale di 233.244 euro.