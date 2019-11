© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Nazionale Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo sulla Bosnia: "Sono contento di quello che abbiamo fatto tutti. Sono felice di aver tenuto da parte l’emozione del debutto in azzurro".

Hai giocato nel ruolo di Verratti.

"Posso fare anche questo. I ruoli di centrocampo sono un po' simili. Riesco a ricoprire mezzala senza problemi".

Essere nei 23 per l'Europeo?

"Ce la metterò tutto, domenica dopo domenica col club. Ce la metterò tutta poi vedremo quello che deciderà il mister".

Record di vittorie superato. Ora c'è l'Armenia a Palermo.

"Vincere aiuta a vincere. La strada era già leggermente in discesa ma oggi era difficile. Non molliamo niente per Palermo".