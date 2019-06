© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Frattesi, in gol nel 4-2 nei quarti di finale del Mondiale Under 20, ha parlato a Sky Sport. "Siamo tutti molto contenti, era difficilmente pronosticabile. Nessuno di noi ci credeva, siamo felici di scrivere la storia. Vogliamo puntare a qualcosa di clamoroso: con l'Ucraina sarà ostica, è chiaro, ma siamo concentrati perché sarà fondamentale. Il gol? L'ho già rivisto cinque o sei volte, lo rivedrò in loop".