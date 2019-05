Italia U20, Nicolato: "Questi ragazzi sanno come indossare l'azzurro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria all'esordio nel Mondiale Under 20 dell'Italia di Paolo Nicolato, che supera il Messico per due reti a uno. Questo il commento a caldo del c.t. azzurro ai microfoni di Rai Sport: "Sono soddisfatto, i ragazzi sono andati oltre ogni aspettativa. Abbiamo fatto un grande match contro una squadra forte, creando più di un'occasione. Sono orgoglioso di questi ragazzi, che danno tutto e sanno come indossare la maglia dell'Italia".