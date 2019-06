Italia U21, Belgio decisivo: Di Biagio schiera il tridente pesante

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Di Biagio si gioca l'all in per provare ad accedere alle semifinali dell'Europeo di casa dopo aver perso clamorosamente la seconda sfida contro la Polonia. Contro il Belgio, stasera a Reggio Emilia, gli Azzurrini dovranno vincere per poi attendere i risultati delle altre.

Artiglieria pesante - Il ct dell'U21 ha pensato a una formazione a trazione anteriore, che preveda lo schieramento contemporaneo e dal primo minuto di Chiesa, Cutrone e Kean. Lo juventino ha parlato ieri in vista di questo match dichiarando: "Giochiamo per la gente, la maglia azzurra è un onore". Al Mapei Stadium è previsto il tutto esaurito con migliaia di tifosi azzurri pronti a spingere la Nazionale al di là dell'ostacolo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.