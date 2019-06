Italia U21, Tonali: "Con la Polonia tutta dietro al pallone era difficile"

Sandro Tonali, centrocampista dell'Italia Under 21, dopo il match con la Polonia ha parlato a Rai Sport: "E' stata difficile perché una volta preso gol loro si sono messi tutti dietro al pallone. Abbiamo giocato una grande partita, dimostrando di essere una squadra, ma fa male perdere. La prima mezzora abbiamo avuto tantissime occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Le partite vanno così: o lo fai o lo prendi. Siamo rimasti sempre in partita contro una squadra molto difensiva. Belgio? Testa a quella partita, che va per forza vinta".