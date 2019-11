© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante della Nazionale italiana Under 21 Moise Kean ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria per 6-0 contro l'Armenia: “Ho risposto sul campo. Non ci sono altri metodi. Abbiamo dimostrato di essere superiori, giocando un ottimo calcio. Nicolato? Sono contento dei suoi complimenti, è un tecnico che lavora tanto. Siamo un’ottima squadra ma dobbiamo continuare a lavorare per superare il girone che ha grandi qualità. La Nazionale maggiore? E’ il sogno di tutti, lavoro per arrivare in alto. Una dedica per la doppietta? Alla mia famiglia che mi sta sempre molto vicino. Tornare in Italia a gennaio? Non lo so io penso solo a giocare e a dare il massimo in campo”.