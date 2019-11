© foto di Imago/Image Sport

Andrea Pinamonti, attaccante dell'Italia Under 21, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria per 6-0 contro l'Armenia: “Sono contento del primo gol con l’Under21. L’avevo cercato con insistenza e sono felice di averlo trovato. La squadra gioca bene il mister ci chiede di ragionare da gruppo e i risultati si vedono. L’attesa per il match? Sono state tre ore di attesa, ma siamo rimasti concentrati fino alla fine cercando anche di divertirci”.