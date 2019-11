© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuare a vincere, per restare testa di serie al sorteggio. L'Italia ha ancora motivazioni per vincere le partite restanti di qualificazioni a Euro 2020. Il sorteggio del 30 novembre vedrà le squadre divise in quattro fasce, stabilite dalla posizione in classifica nel girone di qualificazione e dai punti ottenuti. Al momento questa è la situazione, dove mancherebbero 4 slot, dati dalle vincenti playoff:

Teste di serie

UCRAINA

INGHILTERRA

BELGIO

ITALIA

SPAGNA

FRANCIA

Seconda fascia

OLANDA

CROAZIA

POLONIA

IRLANDA

RUSSIA

GERMANIA



Terza fascia

REPUBBLICA CECA

PORTOGALLO

TURCHIA

AUSTRIA

DANIMARCA

FINLANDIA

Quarta fascia

UNGHERIA

SVEZIA