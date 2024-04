Italiano carica la Fiorentina: "Con il calore dei tifosi possiamo fare qualcosa di straordinario"

Alla vigilia del match di ritorno di Conference League contro il Viktoria Plzen, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando l'importanza di un approccio propositivo e del sostegno del pubblico viola.

"Nella partita di andata eravamo stati un po’ lenti, l’idea è quella di avere il pallino del gioco. Speriamo che la strategia sia stata azzeccata", ha dichiarato Italiano, evidenziando la volontà di imporre il proprio ritmo sin dai primi minuti.

L'allenatore viola ha poi spiegato l'assenza di Bonaventura: "Ha giocato con il Genoa con una caviglia un po’ gonfia. Non se la sente di rischiare, dunque non lo mettiamo in campo. Ci sono tante gare in arrivo, dobbiamo preservarlo".

Poi, Italiano ha lanciato un messaggio ai tifosi, sottolineando l'importanza del loro supporto: "Sarà fondamentale avere un ambiente positivo, se i ragazzi vengono spinti dal calore della gente riescono a dare molto di più. Siamo a un passo di qualcosa di straordinario anche quest’anno. In casa ci esprimiamo bene, se alziamo un po’ il ritmo possiamo fare bene".

Non sarà facile, visto che la squadra ceca ha mantenuto sette clean sheet consecutivi in Conference League e finora è ancora imbattuta nel torneo vero e proprio: "Negli ultimi 16 metri sembrano inviolabili, ma quelle zone possono creare problemi alle squadre che si difendono con un blocco basso. Lì si possono creare occasioni, ricevere palloni in area e magari concludere. Possiamo arrivarci con i terzini, con i centrocampisti, con gli attaccanti o con una palla fuori misura. Ci deve essere un uomo che arriva in più, come Mandragora".