Iturbe apre le porte allo Spezia. Si tratta per il ritorno in Italia dell'attaccante

vedi letture

Si prospetta un ritorno in Italia per Juan Manuel Iturbe. L'attaccante ex Hellas Verona e Roma, stando a quanto riportato da SkySport, avrebbe dato, infatti, il suo assenso allo Spezia. Nelle prossime ore si cercherà di trovare l'accordo definitivo col giocatore in uscita dai messicani del Pumas.