TMW Luis Alberto non convocato? Ha informato la Lazio di volere andare a giocare a Doha

Luis Alberto ha già informato la Lazio di avere avuto un'offerta da parte di un club di Doha e di volerla accettare. Non è detto che questa sia la motivazione principale per la scelta tecnica di quest'oggi, con il centrocampista spagnolo che è stato escluso dai convocati da Igor Tudor per la partita contro l'Empoli. L'offerta di contratto è ricca, ricchissima: 8 milioni di euro netti a stagione.

Luis Alberto quindi viaggia verso Doha. A meno che non ci sia un'offerta indecente da parte di un top club spagnolo - come Real, Barcellona o Atletico - questo dovrebbe essere il destino. Da capire ancora quanto andrà alla Lazio.