James e la trattativa col Napoli: "Non mi convinceva e non ritenevo fosse buona"

James Rodriguez, attaccante del Real Madrid che però non riesce a trovare spazio alla corte di Zidane, ha parlato a Gol Caracol delle possibilità di mercato che l'estate scorsa avrebbero potuto portarlo al Napoli: "Pensavo che si sarebbe chiusa l'operazione con l'Atletico Madrid ma onestamente non mi è stato permesso di andare nel club che volevo. Volevano che andassi in un'altra squadra. C'è anche un'offerta dalla Serie A ma non mi convinceva e non ritenevo che fosse buona. All'epoca il mio agente mi propose anche un'offerta dalla Cina ma non mi ritenevo pronto per un campionato come quello cinese perché, anche ora, sento di poter dare molto al calcio europeo".